Немецкий эксперт Манготт: ВС РФ создадут буферную зону в Харьковской области

Профессор Инсбрукского Университета, эксперт по Восточной Европе Герхард Манготт в эфире Welt выразил мнение, что Россия хочет создать в Харьковской области буферную зону, чтобы предотвратить атаки ВСУ на РФ.
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