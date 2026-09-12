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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Беляев о Скудре в «Спартаке»: «Это бред, если кто-то думает, что тренер с идеологией и эмоциями может нарушить микроклимат в команде. У нас он хороший»

Форвард « Спартака » Александр Беляев высказаля об изменениях в тренерском штабе клуба перед текущим Фонбет Чемпионатом КХЛ.

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