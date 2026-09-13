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Аргументы и Факты

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Трамп призвал Зеленского прекратить удары по топливной инфраструктуре РФ

Трамп призвал Зеленского прекратить удары по топливной инфраструктуре РФ

Президент США Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского прекратить удары по российской топливной инфраструктуре.

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