Впервые высказала, что думает об Абрамове: Алсу вышла на связь на фоне развода

Страна тщательно следит за развитием событий в семье певицы Алсу. Все поклонники звезды разделились на два лагеря: в одном из них фанаты просят девушку простить измены Яна Абрамова и попытаться сохранить семью, но большинство молит ни в коем случае этого не делать, ведь предавший может предать снова в любую секунду.