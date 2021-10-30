Как Steampunk в булочную превратился: история уссурийского предприятия

Антикафе Steampunk было широко известно среди продвинутой молодежи Уссурийска. Но в 2019 году царство настольных игр и акустических квартирников превратилось в булочную "Чудохлебница".
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