Капитан теплохода и его сообщник осуждены за кражу топлива в Приангарье

В Киренском районе за растрату в крупном размере осужден капитан теплохода и его знакомый. В период навигации 2024 года капитан, вступив в сговор с местным жителем, похитил с судна более 5 тонн дизельного топлива.
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