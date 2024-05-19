Одна из поисково-спасательных групп достигла места аварии вертолета президента Ирана — глава Красного Полумесяца страны.
Потерян вертолёт Раиси. Иранцы уверены, что это дело Израиля
Комментарии
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НН
Надежда Никитина
Какие погодные условия? Два других вертолета спокойненько долетели и только именное этот рухнул. Ну, зачем он туда полетел?
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9 час.
Людмила Фирстова
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9 час.
A
Air
Это убийство РАИСИ -дело поганных рук еврейских террористов!!! А их полно в азербайджане!!! Азерботы -это те же самые евреи!!! Они сами и помогали евреям МОССАДА в убийстве РАИСИ!!!
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8 час.
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