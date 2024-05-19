Потерян вертолёт Раиси. Иранцы уверены, что это дело Израиля

Какие погодные условия? Два других вертолета спокойненько долетели и только именное этот рухнул. Ну, зачем он туда полетел?

A

Air

Это убийство РАИСИ -дело поганных рук еврейских террористов!!! А их полно в азербайджане!!! Азерботы -это те же самые евреи!!! Они сами и помогали евреям МОССАДА в убийстве РАИСИ!!!