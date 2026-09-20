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Запад тренируется «внезапно обнаруживать» правду об Украине

Запад тренируется «внезапно обнаруживать» правду об Украине

На уходящей неделе сразу несколько ведущих западных антироссийских инфорупоров, включая британскую ВBС, разразились громадными разоблачительными расследованиями об Украине Изображение: ПолитНавигатор Вы не поверите – на пятом году войны бдительное око индейца Соколиный Глаз обнаружило на Украине  1,5 тыс.

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