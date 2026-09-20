На уходящей неделе сразу несколько ведущих западных антироссийских инфорупоров, включая британскую ВBС, разразились громадными разоблачительными расследованиями об Украине Изображение: ПолитНавигатор Вы не поверите – на пятом году войны бдительное око индейца Соколиный Глаз обнаружило на Украине 1,5 тыс.