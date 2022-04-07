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В Хабаровском крае природный пожар уничтожил почти 33 га леса

В Хабаровском крае природный пожар уничтожил почти 33 га леса

Первый в текущем сезоне природный пожар в Хабаровском крае уничтожил почти 33 гектаров леса. Очаг возгорания возник в пяти километрах от села Дружба на территории Хабаровского лесничества.

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