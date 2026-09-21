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Пронедра

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Как улучшить память в любом возрасте. Проверенные способы

Как улучшить память в любом возрасте. Проверенные способы

Еще недавно считалось, что ухудшение памяти — неизбежный спутник старения. Человек забывает имена, теряет ключи, не может вспомнить, зачем вошел в комнату, или с трудом удерживает в голове новую информацию — и часто объясняет это возрастом.

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