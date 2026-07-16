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Эффективность дрона Supercam на СВО принесла РФ новые экспортные контракты

Эффективное применение российского беспилотника Supercam S350 в ходе специальной военной операции вызвало всплеск спроса на мировом рынке, сообщила 16 июля официальный представитель ГК «Беспилотные системы» Екатерина Згировская.

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