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Процессор Nvidia Vera запустил 2000 песочниц для ИИ-агентов быстрее, чем AMD Epyc 9575F справился с 1000

Процессор Nvidia Vera запустил 2000 песочниц для ИИ-агентов быстрее, чем AMD Epyc 9575F справился с 1000

Но есть нюансы Процессоры Nvidia Vera могут быть очень быстрыми в ряде задач. Это подтвердили тесты в средне Daytona, где Vera втрое опередил серверный процессор AMD Epyc, правда, тут есть несколько нюансов.

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