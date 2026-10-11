Процессор Nvidia Vera запустил 2000 песочниц для ИИ-агентов быстрее, чем AMD Epyc 9575F справился с 1000

Но есть нюансы Процессоры Nvidia Vera могут быть очень быстрыми в ряде задач. Это подтвердили тесты в средне Daytona, где Vera втрое опередил серверный процессор AMD Epyc, правда, тут есть несколько нюансов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым