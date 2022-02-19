3,54 млн зрителей в США смотрели женский хоккейный финал на Олимпиаде. Это больше, чем аудитория любого матча НХЛ в этом сезоне

Женский хоккейный финал на Олимпиаде вызвал в США больший интерес, чем НХЛ. Как сообщает журналист Шон Шапиро, средняя аудитория трансляции финального матча Олимпиады-2022 между женскими сборными США и Канады (2:3) на канале NBC составила 3,54 миллиона зрителей.
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