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3,54 млн зрителей в США смотрели женский хоккейный финал на Олимпиаде. Это больше, чем аудитория любого матча НХЛ в этом сезоне

Женский хоккейный финал на Олимпиаде вызвал в США больший интерес, чем НХЛ.  Как сообщает журналист Шон Шапиро, средняя аудитория трансляции финального матча Олимпиады-2022 между женскими сборными США и Канады (2:3) на канале NBC составила 3,54 миллиона зрителей.

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