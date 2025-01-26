В Дагестане призвали взять под контроль дело о пытках в полиции

Глава Дагестана попросил МВД и СК взять под контроль дело о пытках в полиции Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев и председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин получили обращение от главы Дагестана Сергея Меликова, об этом он сам написал в Telegram-канале.