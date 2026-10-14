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Сергачев высказался об игре «Юты» на старте сезона в НХЛ

Сергачев высказался об игре «Юты» на старте сезона в НХЛ

Защитник «Юты» Михаил Сергачев подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто» (5:4).Защитник «Юты» Михаил Сергачев подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто» (5:4).

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