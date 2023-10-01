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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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В «Челси» уверены, что Почеттино ведет команду в правильном направлении. Анализ данных показал, что результаты улучшатся

В «Челси» уверены, что Почеттино ведет команду в правильном направлении. Анализ данных показал, что результаты улучшатся

Как пишет The Guardian, настроение в лондонском клубе спокойнее, чем можно представить. Вместо паники из-за неудачного старта сезона после крупных трат в ходе трансферного окна «Челси» изучил данные о прошедших матчах и на их основании сделал вывод, что результаты улучшатся, если в клубе сохранят самообладание.

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