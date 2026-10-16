Склад горит в подмосковных Люберцах на площади 1,2 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России, передает РИА Новости.
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