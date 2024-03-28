Русский ответ будет жёстким: Соборный съезд ВРНС выявил "шестую колонну"

Фото: Олег Рукавицын, Царьград Вчера 5,9K прочитали 27 марта 2024 года в Москве в Зале Церковных Соборов кафедрального Храма Христа Спасителя под председательством Святейшего Патриарха Кирилла состоялся съезд Всемирного Русского Народного Собора.
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