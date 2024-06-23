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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пиняев собрал идеального игрока: правая нога Роналду, левая – Месси, интеллект Пирло, скорость Мбаппе, физика Лукаку и дриблинг Леау

Пиняев собрал идеального игрока: правая нога Роналду, левая – Месси, интеллект Пирло, скорость Мбаппе, физика Лукаку и дриблинг Леау

Хавбек «Локомотива» и сборной России взял правую ногу Криштиану Роналду, левую ногу Лионеля Месси, футбольный интеллект Андреа Пирло, скорость Килиана Мбаппе, физические данные Ромелу Лукаку и дриблинг Рафаэла Леау.

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