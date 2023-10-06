Боец UFC Грин обвинил Махачева и Нурмагомедова в махинациях с допингом

Боец смешанных боевых искусств (MMA) из США Бобби Грин обвинил российских бойцов Ислама Махачева и Хабиба Нурмагомедова, утверждая, что они используют недобросовестные методы в сфере антидопингового контроля.
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