Какими испытаниями обернулась для российской системы здравоохранения пандемия коронавируса

Термины «медицина» и «здравоохранение» для обывателя зачастую являются синонимами. Но самом деле понятия совершенно разные: медицина – это, условно говоря, как лечить больного, здравоохранение – как организовать медицинскую помощь населению.
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