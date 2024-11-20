«В предыдущих выпусках вел себя как примерный мальчик»: зачем Лазарев и Басков унизили Рудина в «Ну-ка, все вместе!»

Поклонники шоу «Ну-ка, все вместе!» уже несколько дней обсуждают скандал, произошедший на съемках. Сначала певец Сергей Лазарев спрыгнул со стены, где сидит «сотня», из-за несогласия с мнением жюри, а затем на фониатора Льва Рудина «напал» и Николай Басков.