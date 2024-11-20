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Мода и Шоу-бизнес

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  • Ирина
    Нагиев неплохой шоумен , но актер никакой. Ни одной запоминающейся роли. Про человеческие качества ни чего сказать не..."И не друг, и не ...
  • Людмила Абрамова
    афффтор от зависти не задохнись...тебе со своими опусами столько не заработать..читать противно"И не друг, и не ...

«В предыдущих выпусках вел себя как примерный мальчик»: зачем Лазарев и Басков унизили Рудина в «Ну-ка, все вместе!»

«В предыдущих выпусках вел себя как примерный мальчик»: зачем Лазарев и Басков унизили Рудина в «Ну-ка, все вместе!»

Поклонники шоу «Ну-ка, все вместе!» уже несколько дней обсуждают скандал, произошедший на съемках. Сначала певец Сергей Лазарев спрыгнул со стены, где сидит «сотня», из-за несогласия с мнением жюри, а затем на фониатора Льва Рудина «напал» и Николай Басков.

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