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Царьград

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  • Сергей
    Организатор конкурсов америконских страшил - великий поководец трампакс!!"Вот и закончился...
  • Ильдус Мамлеев
    А зачем там нужны огромные жертвы с нашей стороны? Окружить и..., идти дальше на Днепропетровск, к тому же если "путя..."Все умрут здесь"...
  • Александр Данилов
    Да што с ними вошкаться??? Сталина на них нет!!!Набиуллину и Силу...

В бюджете Краснодарского края нашлись деньги на борьбу с саранчой

В бюджете Краснодарского края нашлись деньги на борьбу с саранчой

С масштабным нашествием опасных вредителей могут столкнуться несколько регионов на юге РоссииНашествие саранчи на поля Краснодарского края не будет, если в хозяйствах вовремя подумают о защите сельхозугодий.

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