В бюджете Краснодарского края нашлись деньги на борьбу с саранчой

С масштабным нашествием опасных вредителей могут столкнуться несколько регионов на юге РоссииНашествие саранчи на поля Краснодарского края не будет, если в хозяйствах вовремя подумают о защите сельхозугодий.
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