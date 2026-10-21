Семь турецких арбитров и инспекторов подали заявление в прокуратуру Стамбула против президента Турецкой футбольной федерации Ибрагима Хаджиосманоглу и бывшего председателя судейского комитета Ферхата Гюндогду, сообщило агентство IHA.
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