Проект самолёта-заправщика NGAS и его перспективы

Концепт перспективного самолёта-заправщика от Lockheed MartinВоенно-воздушные силы США планируют создать и принять на вооружение новый самолёт-заправщик под названием Next-Generation Air-Refueling System (NGAS).
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