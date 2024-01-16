Назван наиболее пострадающий от изменения климата регион Земли

Наибольшие экономические потери от изменения климата к 2050 году понесет Азия. Регион Земли, который сильнее всего пострадает от глобального потепления, назвали аналитики Всемирного экономического форума.
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