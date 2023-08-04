Квадратура круга Если России и надо перед кем-то покаяться, то уж, конечно, не перед «мировым сообществом», как любит себя величать небольшая кучка государств.
Есть ли России перед кем извиняться?
Комментарии
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Александр Рожков
Чё засуетился то? Небось ельцина поддерживал в 90 - е?
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12 час.
Катерина
Да кто же Вам сегодня признается, что поддерживал Ельцина... Посмотрите в "честные" глаза никиты-бесогона...
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4 час.
Андрей Валерьевич
РОССИЯ не кому не чего не должна !!!
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54 мин.
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