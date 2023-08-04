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Есть ли России перед кем извиняться?

Есть ли России перед кем извиняться?

Квадратура круга Если России и надо перед кем-то покаяться, то уж, конечно, не перед «мировым сообществом», как любит себя величать небольшая кучка государств.

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Комментарии
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Александр Рожков
Чё засуетился то? Небось ельцина поддерживал в 90 - е?
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12 час.
Катерина
Да кто же  Вам  сегодня  признается,  что  поддерживал  Ельцина... Посмотрите  в  &quot;честные&quot;  глаза   никиты-бесогона...
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4 час.
Андрей Валерьевич
РОССИЯ не кому не чего не должна !!!
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54 мин.

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