Еще по 10 000 рублей могут начать выдавать россиянам за определенные действия Маргарита АлексеенкоВ России предложили ввести еще одно пособие для граждан в размере 10 000 рублей, для получения которого необходимо будет выполнять одно действие.
Еще по 10 000 рублей могут начать выдавать россиянам за определенные действия Маргарита АлексеенкоВ России предложили ввести еще одно пособие для граждан в размере 10 000 рублей, для получения которого необходимо будет выполнять одно действие.
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