rabotniky

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  • галина
    Их щедрость не знает границ. Вот на этот МРОТ надо посадить всех чиновников и заставить платить услуги ЖКХ и питаться...Нам поднимут МРОТ
  • галина
    Ничего о здоровье, только бизнес. А почему нет вакцины КоВиВак?СМИ раскрыли сумм...
  • Александр
    А потом все эти компании лопаются,владельцы за бугром с наворованным ,а дураки ни с чем.Как с негосударственными пенс...Для россиян сущес...

Еще по 10 000 рублей могут начать выдавать россиянам за определенные действия

Еще по 10 000 рублей могут начать выдавать россиянам за определенные действия

Еще по 10 000 рублей могут начать выдавать россиянам за определенные действия Маргарита АлексеенкоВ России предложили ввести еще одно пособие для граждан в размере 10 000 рублей, для получения которого необходимо будет выполнять одно действие.

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