Союзники Украины хотят обратиться к Путину из-за недовольства «планом победы» Зеленского

МОСКВА, 24 сентября, ФедералПресс. Союзники Украины назвали списком пожеланий «план победы» Владимира Зеленского и обсуждают возможность обратиться к президенту России Владимиру Путину для урегулирования конфликта на Украине.
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