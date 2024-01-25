Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Песков как всегда сморозил. Он оговорился, это вам предупреждение, не лезть своим свиным рылов к России. У вас была в...Песков призвал не...
  • Нина Попова
    Про эту контору была на днях статья.Путин уволил замг...
  • Misha Glusch
    ты уже покопался? ждем резуль на гора...Путин уволил замг...

Расчет ЗРК «Стрела-10» сбил под Артемовском украинский БПЛА «Лелека-100»

Расчет ЗРК «Стрела-10» сбил под Артемовском украинский БПЛА «Лелека-100»

Расчеты зенитных ракетных комплексов «Стрела-10» Ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожили украинский разведывательный беспилотный летательный аппарат «Лелека-100», который вел воздушную разведку вдоль российских позиций на Артемовском направлении.

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