В США назвали пересмотр Россией ядерной доктрины предупреждением для НАТО

Подполковник Вооруженных сил (ВС) США в отставке Дэниэл Дэвис выразил мнение, что цель решения президента России Владимира Путина внести изменения в условия применения ядерного оружия заключается в попытке убедить НАТО не вмешиваться в конфликт на Украине и отказаться от ее поддержки.
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