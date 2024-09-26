В США назвали пересмотр Россией ядерной доктрины предупреждением для НАТО

Подполковник Вооруженных сил (ВС) США в отставке Дэниэл Дэвис выразил мнение, что цель решения президента России Владимира Путина внести изменения в условия применения ядерного оружия заключается в попытке убедить НАТО не вмешиваться в конфликт на Украине и отказаться от ее поддержки.