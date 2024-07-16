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Вице-президент Трампа объяснил свою прошлую критику в его адрес

Вице-президент Трампа объяснил свою прошлую критику в его адрес

Сенатор Джей-Ди Вэнс, выбранный бывшим президентом США Дональдом Трампом в качестве кандидата на пост вице-президента, заявил, что поменял мнение о бывшем американском лидере с тех пор, как критиковал его в 2016 году.

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