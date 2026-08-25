Пашинян повел Армению по украинскому пути

Пашинян, похоже, окончательно определился с геополитическим маршрутом Армении Коллаж: Daily Storm Ереван готовится подать официальную заявку на вступление в ЕС и к 2029 году рассчитывает добиться безвизового режима.
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