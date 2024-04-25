Что известно о военных, которых задержали за убийство семи человек в Херсонской области

Двух российских военных задержали по подозрению в убийстве семи человек в Херсонской области. Александр Осипов и Александр Кайгородцев уже признались в преступлениях, совершенных ими в селах Подо-Калиновка и Абрикосовка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии