В ДНР рассказали о количестве погибших от боевых действий с 2014 года

Более 8,6 тысячи жителей погибли в результате боевых действий с 2014 года, 40 % из них скончались при обострении конфликта после 24 февраля, заявил начальник республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы минздрава ДНР Дмитрий Калашников.