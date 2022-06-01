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В ДНР рассказали о количестве погибших от боевых действий с 2014 года

Более 8,6 тысячи жителей погибли в результате боевых действий с 2014 года, 40 % из них скончались при обострении конфликта после 24 февраля, заявил начальник республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы минздрава ДНР Дмитрий Калашников.

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