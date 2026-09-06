Роберт Паттинсон с возлюбленной Сьюки Уотерхаус и Ян Гэ вышли в свет на Венецианском кинофестивале

В Венеции продолжается 83-й международный кинофестиваль, который посетили многие селебрити. Накануне на красную дорожку вышли: Роберт Паттинсон с возлюбленной Сьюки Уотерхаус, Ян Гэ, певица Фиби Бриджерс и другие.
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