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Роберт Паттинсон с возлюбленной Сьюки Уотерхаус и Ян Гэ вышли в свет на Венецианском кинофестивале

Роберт Паттинсон с возлюбленной Сьюки Уотерхаус и Ян Гэ вышли в свет на Венецианском кинофестивале

В Венеции продолжается 83-й международный кинофестиваль, который посетили многие селебрити. Накануне на красную дорожку вышли: Роберт Паттинсон с возлюбленной Сьюки Уотерхаус, Ян Гэ, певица Фиби Бриджерс и другие.

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