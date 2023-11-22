Европу страшит «Булава», Америку — гиперзвук

Ядерное оружие: Москва договариваться не хочет, и Вашингтон взялся за Пекин Дмитрий Родионов Фото: AP/TAСС Материал комментируют: Владимир Сапунов Всеволод Шимов США и Китай провели переговоры по ядерному оружию перед саммитом Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско, где должна состояться встреча президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина, пишет Bloomberg.