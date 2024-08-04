В Раде заявили, что около 800 тыс. украинцев скрываются от мобилизации

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Около 800 тыс. мужчин призывного возраста скрываются от мобилизации в армию на Украине, заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха в интервью газете Financial Times.
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