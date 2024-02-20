Улицы Октябрьская и Коммунистическая станут полностью односторонними в Новосибирске

Как сообщали ранее в пресс-центре мэрии, одностороннее движение на участке улицы Коммунистической от Советской до Красного проспекта и на участке улицы Октябрьской в обратную сторону от Красного проспекта до Советской планировали запустить с 17 февраля.
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