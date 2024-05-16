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Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров задолжал налоговой более 4,5 миллиона рублей

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров задолжал налоговой более 4,5 миллиона рублей

Артиста редко зовут выступать, и видимо, поэтому закрыть долг пока не получается.Лидер популярной рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуровполучил уведомление от Федеральной налоговой службы о задолженности свыше 4,5 миллиона рублей.

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