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Педагоги Хакасии стали участниками Всероссийского проекта "Флагманы образования"

Педагоги Хакасии стали участниками Всероссийского проекта "Флагманы образования"

Учителя Хакасии продолжили борьбу за звание "Флагманов образования". На этот раз их ждет двухдневный полуфинальный тур, где они пройдут несколько тестов, в том числе на личную эффективность, решение кейсов в группах, развитие команды и презентацию проекта.

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