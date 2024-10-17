Педагоги Хакасии стали участниками Всероссийского проекта "Флагманы образования"

Учителя Хакасии продолжили борьбу за звание "Флагманов образования". На этот раз их ждет двухдневный полуфинальный тур, где они пройдут несколько тестов, в том числе на личную эффективность, решение кейсов в группах, развитие команды и презентацию проекта.
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