Педагоги Хакасии стали участниками Всероссийского проекта "Флагманы образования"

Учителя Хакасии продолжили борьбу за звание "Флагманов образования". На этот раз их ждет двухдневный полуфинальный тур, где они пройдут несколько тестов, в том числе на личную эффективность, решение кейсов в группах, развитие команды и презентацию проекта.