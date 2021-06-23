Ключи от квартиры будут лежать под ковриком...

ПриколистыПолитикаКлючи от квартиры будут лежать под ковриком... Помните это выражение: ".ключи будут лежать под ковриком". И оставляли ведь. "Сейф" от честных людей.Вернуться к статье111НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьSSoberingТак у всех всё одинаковое было. Закрывались те, у кого в квартире коллекции там или ещё что или завбазы, завмаги, завгары и т.д. А что начало твориться при "развитом" социализме? Мне гречанка в 90-е как-то жаловалась, что её родственники, имея лавку в Афинах, вынуждены были ставить решётку из за российских туристов, когда на обед или поспать в жару уходила. И началось это после 70-тых. Хрущёв с Брежневым из населения совков сделали.Николай ПетровВоры, если находили под ковриком ключи, просто обходили эту квартиру, как ненужную. Там нехер брать было.Wladimir СоснинСтрана воров и мошенников. Как же далеко нам еще до тех стран,которых каждый день поливают дерьмом ура-патриоты Возьмите США! Там нет бронированных дверей! Напротив везде стекло.А если кто и залезет,то запросто пристрелят и ничего за это не будет. У нас же посадят за самооборону.Николай ПетровНе пишите бредятину. Воруют и в ЕС и в США. Но быстрее всего вас просто ограбят в "неблагополучном" арабском или негритянском районе. Причём с гарантией в 99,9%. Кстати, в ЕС вас с вероятностью 50% обворуют или что-то выхватят из рук в самых посещаемых туристских местах.Wladimir СоснинПетров! Не знаю а почему я у вас в ЧС? Вы холуй-кремлебот? А потом посмотрите какие у нас в каждом захудалом подъезде бронированные двери. Их можно проломить только гранатометом.И это притом,что миллионов дома не хранят а влачат жалкое существование.А Вы были в США и где видели такое?А меня не ограбят и не обворуют в США! Там ТЫ имеешь право защищаться и можно купить совсем не дорогое оружие каждому законопослушному гражданину. У нас отличие,что жители в домах не доверяют друг другу и норовят друг у дружки стащить что плохо лежит.А в криминальные районы зачем ходить?В моем небольшом городе есть старинное кладбище на котором еще хоронят. Люди теперь не ставят памятники из цветных металлов на могилах родных,так как знают.что унесут воры и сдадут в металлоприемку. Все кладбище очищено от нержавейки и уже заканчивают с черным металлом. Этого не видят только холуи вроде тебя.SSoberingТебя на улице опустят в США с твоим же оружием.Wladimir СоснинЗоберинг!Откуда ты пидорок свалился сюда с таким иностранным ником? Поваренок или из забугорной помойки?Видать у тебя опыт уже по опущению?Насрал и поместил меня в ЧС. Над вами дебилами можно только посмеяться. Сливаю тебя в унитаз придурок.SSoberingОбсосок Соснин. Ты сперва в переводчик загони мой ник, если башка тупая у тебя. А во вторых не пиши ерунды где и как тебя могут опустить в России и в США, если ты дальше Хацапетовки. баран, никогда не ездил.Wladimir СоснинЗасунь себе в известное место Зоберинг - свой ник,чтоб я его еще и переводил? Ты видать еще и дурак в одном флаконе. Ой насмешил же придурок.SSoberingСоснин - сосунчик! Так что же ты ником моим заинтересовался, раз перевести не можешь? Сиди там у себя на завалинке и посасывай либо член Шарику, либо самогон из помёта! Отправься дурачок в США или Европу - узнаешь!НиколайКонструктивный диалог в комментариях, что надо.Комментировать
Свежие комментарии