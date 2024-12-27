Политика как он...
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Политика как она есть

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Раскрыта причина поездок украинских военных на обучение в Европу

Раскрыта причина поездок украинских военных на обучение в Европу

Мобилизованный младший лейтенант Павел Салий, попавший в плен в селе Трудовое в Донецкой народной республике (ДНР), рассказал РИА Новости, что украинские мобилизованные едут на обучение в Европу, чтобы сбежать и попросить политического убежища.

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