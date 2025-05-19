Спрос на религиозную литературу резко вырос в Новосибирской области

По мнению психолога, это связано с повышенным уровнем тревожности в обществе.В первом квартале текущего года в Новосибирской области наблюдался значительный рост продаж религиозной литературы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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