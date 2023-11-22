В Ивановской области создали отделение Всемирного Русского Народного Собора

Избрано руководство и правление местной организации ВРНС.В Иванове 21 ноября под председательством митрополита Иваново-Вознесенского и Вичугского Иосифа прошло учредительное собрание регионального отделения Всемирного Русского Народного Собора.
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