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В Ивановской области создали отделение Всемирного Русского Народного Собора

В Ивановской области создали отделение Всемирного Русского Народного Собора

Избрано руководство и правление местной организации ВРНС.В Иванове 21 ноября под председательством митрополита Иваново-Вознесенского и Вичугского Иосифа прошло учредительное собрание регионального отделения Всемирного Русского Народного Собора.

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