Не успели западные военные эксперты переварить одну новость, которая, я уверен, ввергла их в уныние, как на них свалилась другая напасть… О первой новости мы с вами уже говорили в телеграм-канале и на Дзене (с картинками – ссылка), но коротко напомню.
Стая “Ланцетов” и косяк “Гераней”
Комментарии
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Владимир Алтайцев
не хвались, идучи на рать, а хвались, идучи с рати. Сотни лет пословице,а она верна до сих пор. Перед ВОВ тоже были такие трескучие фразы. Чем они обернулись, весь мир знал. Великие дела творятся в тишине.
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17 час.
werewolf
а чему автор так радуется то? дроны - это палка о двух концах... вон, даже до кремля долетают, боевые самолеты на аэродромах жгут, и ничего наша ПВО поделать не может.... а уж чем чем, дронами то запад хохлов легко может вооружить по самое не балуйся
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11 час.
Александр Широков
Автор радуется увеличению производства дронов! А в чем проблема? Это плохо? Если запад может вооружить хохлов, нам свои не выпускать?
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10 час.
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