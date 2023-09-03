Политика как она есть

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Стая “Ланцетов” и косяк “Гераней”

Стая “Ланцетов” и косяк “Гераней”

Не успели западные военные эксперты переварить одну новость, которая, я уверен, ввергла их в уныние, как на них свалилась другая напасть… О первой новости мы с вами уже говорили в телеграм-канале и на Дзене (с картинками – ссылка), но коротко напомню.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
не  хвались, идучи на рать, а хвались, идучи с рати. Сотни лет    пословице,а  она верна до сих пор. Перед ВОВ  тоже были такие трескучие фразы. Чем они обернулись, весь мир  знал. Великие  дела  творятся  в тишине.
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17 час.
werewolf
а чему автор так радуется то? дроны - это палка о двух концах... вон, даже до кремля долетают, боевые самолеты на аэродромах жгут, и ничего наша ПВО поделать не может.... а уж чем чем, дронами то запад хохлов легко может вооружить по самое не балуйся
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11 час.
Александр Широков
Автор радуется увеличению производства дронов! А в чем проблема? Это плохо? Если запад может вооружить хохлов, нам свои не выпускать?
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10 час.

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