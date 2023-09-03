Стая “Ланцетов” и косяк “Гераней”

Владимир Алтайцев не хвались, идучи на рать, а хвались, идучи с рати. Сотни лет пословице,а она верна до сих пор. Перед ВОВ тоже были такие трескучие фразы. Чем они обернулись, весь мир знал. Великие дела творятся в тишине.

werewolf а чему автор так радуется то? дроны - это палка о двух концах... вон, даже до кремля долетают, боевые самолеты на аэродромах жгут, и ничего наша ПВО поделать не может.... а уж чем чем, дронами то запад хохлов легко может вооружить по самое не балуйся