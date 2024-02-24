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Нуланд: нынешняя Россия не соответствует образу, который хотят видеть ШСА

Нуланд: нынешняя Россия не соответствует образу, который хотят видеть ШСА

Россия в ее нынешнем состоянии не отвечает тому образу, который хотели бы видеть Соединенные Штаты. С таким заявлением в эфире телеканала CNN выступила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

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Комментарии
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Надежда Донцова
Старуха, да ты берега попутала! В своей стране наводи порядки, а к нам нечего лезть!
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10 час.
НМ
Наталия Москаленко
Струя в глазах и мозги все сгнили! Нам бы тоже хотелось видеть пиндостан совсем другим или вообще не видеть!
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10 час.
Zoia Goldshtab
Их лучше вообще НЕ ВИДЕТЬ И НЕ СЛЫШАТЬ НИКОГДА!!!!!
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3 час.

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