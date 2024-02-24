Нуланд: нынешняя Россия не соответствует образу, который хотят видеть ШСА

Надежда Донцова Старуха, да ты берега попутала! В своей стране наводи порядки, а к нам нечего лезть!

НМ Наталия Москаленко Струя в глазах и мозги все сгнили! Нам бы тоже хотелось видеть пиндостан совсем другим или вообще не видеть!