Нуланд: нынешняя Россия не соответствует образу, который хотят видеть ШСА

Россия в ее нынешнем состоянии не отвечает тому образу, который хотели бы видеть Соединенные Штаты. С таким заявлением в эфире телеканала CNN выступила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.
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