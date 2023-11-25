Тяжелобольная певица Слава Миколайчик скончалась в больнице

РИАМО - 25 ноя. Польская певица Слава Миколайчик скончалась в больнице, сообщает телеканал «360». Миколайчик стала известной в 1962 году, когда она попала в первую десятку самых перспективных артистов Польши на Фестивале молодых талантов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии