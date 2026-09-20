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Армии Индии и США используют ИИ в военных учениях Yudh Abhyas

Армии Индии и США используют ИИ в военных учениях Yudh Abhyas

Индийские и американские военнослужащие участвуют в учениях Yudh Abhyas посвященных современным методам ведения боевых действий с использованием ИИ и БПЛА, пишет 19 сентября The Times of India.

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