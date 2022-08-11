Алиев перед матчем с АПОЭЛом: «Киприоты пусть вспомнят удар Максимовича, который лишил их ЛЧ. Кто лучше подготовится, тому бог и даст победу»

Главный тренер «Кызыл-Жара» Али Алиев прокомментировал предстоящий ответный матч против АПОЭЛа. – В первую очередь, хотел бы выразить свою благодарность всем СМИ за вашу поддержку! Начиная с первого матча против «Осиека» вы оказываете поддержку.