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Алиев перед матчем с АПОЭЛом: «Киприоты пусть вспомнят удар Максимовича, который лишил их ЛЧ. Кто лучше подготовится, тому бог и даст победу»

Главный тренер «Кызыл-Жара» Али Алиев прокомментировал предстоящий ответный матч против АПОЭЛа. – В первую очередь, хотел бы выразить свою благодарность всем СМИ за вашу поддержку! Начиная с первого матча против «Осиека» вы оказываете поддержку.

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